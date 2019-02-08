За бой с Миллером Джошуа заработает огромный гонорар

Новости спорта: Энтони Джошуа заработает огромный гонорар в бою с Джарреллом Миллером.

Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в суперяжелом весе Энтони Джошуа неплохо заработает на запланированном на июнь поединке с американцем Джарреллом Миллером

По данным английских СМИ, гонорар британского боксера составит 25 миллионов фунтов. Как отмечают журналисты, заработок Джошуа будет как минимум на 5 миллионов фунтов больше, нежели в последнем бою Энтони – с Александром Поветкиным, за который он заработал 20 миллионов в той же валюте.

Учитывая, что еще два с половиной года назад – в июне 2016-го – за бой с Домиником Бризилом Джошуа заработал 1,5 миллиона фунтов, стремительному росту его гонораров можно только позавидовать.