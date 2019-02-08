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Ломаченко не спешит драться с Кроллой

Ломаченко не спешит драться с Кроллой
05:59 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Василий Ломаченко не планирует проводить свой следующий бой с обязательным претендентом Энтони Кроллой.

Чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко не планирует встречаться с обязательным претендентом Энтони Кроллой 12 апреля, даже если в этот день не удастся провести объединительный поединок с чемпионом IBF Ричардом Комми.

Как сообщает Boxingscene.com, если станет ясно, что Ричард Комми не сможет выйти на ринг 12 апреля, матчмейкеры компании Top Rank начнут искать для Ломаченко другого соперника на эту дату, но это не будет Кролла. Другим вариантом является перенос поединка с Комми на немного более позднюю дату.

Ричард Комми поднялся на 2-е место в рейтинге The Ring, где Ломаченко - чемпион

Напомним, что Ричард Комми в субботнем поединке против Исы Чаниева получил травму правой кисти. Вчера ему сделали МРТ, а сегодня он должен посетить травматолога, который даст прогноз относительно сроков восстановления.

Между тем 13 февраля в офисе WBA состоится промоутерский аукцион за право организации обязательной защиты Ломаченко против Кроллы, в котором смогут принять участие все желающие промоутеры. Как утверждает Эдди Хирн, промоутер Энтони Кроллы, WBA разрешила Ломаченко провести объединительный бой с Комми прежде обязательной защиты лишь при условии, что он состоится в апреле.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Энтони Кролла.
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