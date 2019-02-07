Ричард Комми поднялся на 2-е место в рейтинге The Ring, где Ломаченко - чемпион

Новости спорта: Один из потенциальных соперников Ломаченко поднялся на 2 место в рейтинге The Ring.

Один из потенциальных соперников чемпиона WBO и WBA в легком весе украинского боксера Василия Ломаченко поднялся на 2 место в обновленном рейтинге американского издания The Ring.

Второе место в рейтинге The Ring в легком весе занял новоиспеченный чемпион IBF Ричард Комми, а возглавил его обладатель пояса WBC Майки Гарсия. Об этом сообщает XSPORT.

Улучшил свои позиции в рейтинге и перспективный американский проспект Теофимо Лопес, который также претендует на бой с Ломаченко. Лопес впервые вошел в топ-10 и замыкает этот список. В свою очередь обязательный претендент на пояс WBA в легком весе Энтони Кролла расположился в этом рейтинге на 4 позиции.

Топ-10 лучших боксеров мира в легком весе по версии The Ring выглядит так:

Василий Ломаченко - чемпион

1. Майки Гарсия

2. Ричард Комми

3. Роберт Истер

4. Энтони Кролла

5. Люк Кембел

6. Хосе Педраса

7. Девин Хани

8. Раймундо Бельтран

9. Эммануэль Тагое

10. Теофимо Лопес

Как сообщал Укринформ, сегодня, 7 февраля, чемпион IBF в легком весе ганский боксер Ричард Комми узнает результат медицинского обследования, который покажет, сможет ли он выйти в ринг против украинского чемпиона WBA и WBO украинца Василия Ломаченко 12 апреля.