Дэвис: Ломаченко дерется только с маленькими боксерами

Новости спорта: Джервонта Дэвис вновь упомянул Василия Ломаченко.

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе американец Джервонта Дэвис в очередной раз сделал заявление, в котором упомянул имя украинского боксера Василия Ломаченко.

"Не в обиду сказано, но Ломаченко уже не один раз дрался с парнями, которые на два дивизиона слабее и ниже него. Вспомним о том же Миггеле Марриаге или Гильермо Ригондо. Оба эти парни были маленькими по сравнению с ним. Я советую всем фанатам, которые купили билеты на мой бой с Маресом, не продавать их после отмены поединка. 9-го февраля я все равно планирую показать яркое шоу и вас удивить", - сказал Дэвис.

Следующий бой Джервонта проведет в американском городе Карсон против мексиканца Уго Руиса.