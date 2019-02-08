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Дэвис: Ломаченко дерется только с маленькими боксерами

Дэвис: Ломаченко дерется только с маленькими боксерами
04:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Джервонта Дэвис вновь упомянул Василия Ломаченко.

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе американец Джервонта Дэвис в очередной раз сделал заявление, в котором упомянул имя украинского боксера Василия Ломаченко.

"Не в обиду сказано, но Ломаченко уже не один раз дрался с парнями, которые на два дивизиона слабее и ниже него. Вспомним о том же Миггеле Марриаге или Гильермо Ригондо. Оба эти парни были маленькими по сравнению с ним. Я советую всем фанатам, которые купили билеты на мой бой с Маресом, не продавать их после отмены поединка. 9-го февраля я все равно планирую показать яркое шоу и вас удивить", - сказал Дэвис.

Ричард Комми поднялся на 2-е место в рейтинге The Ring, где Ломаченко - чемпион

Следующий бой Джервонта проведет в американском городе Карсон против мексиканца Уго Руиса.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис.
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