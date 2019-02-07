Кто может стать соперником Усика в дебютном бою в супертяжелом весе

Новости спорта: Александр Усик весной планирует свой дебют в супертяжелом весе.

Уже 18 мая абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик может отправиться в поход за чемпионскими поясами в супертяжелой весовой категории. Из недавних интервью его сопромоутеров Александра Красюка и Эдди Хирна можно понять, что, скорее всего, следующий бой Усика пройдет в рамках супертяжелой весовой категории, хотя вариант с защитой титулов против россиянина Дениса Лебедева в первом тяжелом весе также рассматривается, но, скорее, как запасной. Но кто может стать соперником Усика в его дебютном бою в супертяжелом дивизионе?

Итак, что мы имеем: потенциальный дебют Александра Усика в супертяжелом весе запланирован на 18 мая в США, и, конечно же, его соперником станет не какой-то джорнимен, а боксер как минимум неплохого уровня, причем желательно – габаритный. Ведь какой смыл Александру боксировать с маленькими супертяжами, если заправляют дивизионом сейчас двухметровые гиганты – Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри?

Чтобы определить, кто может стать следующим соперником Усика, возьмем независимый рейтинг BoxRec и исключим тех бойцов, кто точно не будет драться с Александром в мае. Из бойцов первой десятки, кроме Джошуа, Уайлдера и Фьюри, точно не могут стать соперниками Усика Диллиан Уайт, Джаррелл Миллер и Кубрат Пулев. У каждого их этих боксеров другие планы – Уайт 20 апреля проведет бой либо с Домиником Бризилом, либо с Александром Поветкиным, Миллер в начале июня сразится с Джошуа, а у Пулева на 23 марта запланирован бой с Робертом Хелениусом. Остаются Александр Поветкин, Луис Ортис, Доминик Бризил и Адам Ковнацки. Если Бризил будет боксировать с Уайтом, то вполне вероятно, что именно Поветкин станет соперником Усика в его майском бою. Если же соперником Уайта станет россиянин, то логично было бы увидеть Усика в бою против Бризила. Это, кстати, был бы, наверное, идеальный вариант, ведь Бризил – здоровенный двухметровый парень с тяжелым ударом, но, в то же, время, явно уступающий по уровню лидерам дивизиона. Попробовать сначала свои силы против такого огромного, но не обладающего особым мастерством бойца, было бы очень неплохо.

Но проблема в том, что Доминик Бризил является обязятельным претендентом на титул WBC, и захочет ли он рисковать своим статусом (и, соответственно, большим гонораром) в бою с соперником, которому он может проиграть (будь то Усик или Уайт) – это очень большой вопрос. Добавьте к этому еще и тот факт, что Доминик является боксером из обоймы Эла Хэймона, у которого весьма непростые отношения с сопромотуером Усика Эдди Хирном, и, скорее всего, вы получите отрицательный ответ. Если Бризил решит просто ждать своей очереди сразиться с победителем боя Уайлдер – Фьюри, то соперником Усика не сможет стать и Александр Поветкин, поскольку в таком случае он будет боксировать с Диллианом Уайтом. Луис Ортис и Адам Ковнацки? Тоже вряд ли. Во-первых, у Ортиса запланирован бой с Кристианом Хаммером на начало марта, и успеет ли он восстановиться за два месяца до боя с Усиком – большой вопрос. Во-вторых, и Ортис, и Ковнацки также работают с Элом Хэймоном, так что переговорный процесс здесь будет весьма и весьма непростым. Да и зачем им рисковать титульным боем ради рейтингового поединка с соперником, который вполне может их победить?

Так что соперником Усика в его дебютном бою в супертяжелом весе вряд ли будет боксер из первой десятки. Не станет им и экс-чемпион мира по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер, у которого уже предварительно запланирован бой с британцем Дереком Чисорой на 20 апреля. В этот же день Эдди Хирн планирует провести бой Карлоса Такама с Майклом Хантером-младшим, так что они также отпадают. Кто остается? Если учитывать тот факт, что бой Усика планируют провести либо в Чикаго, либо в Оксон-Хилле, то соперником украинца для привлечения как можно большего количества зрителей на трибуны может стать либо поляк, либо россиянин. Гигант Мариуш Вах? Вряд ли. Он проиграл два последних боя, да и уже явно находится на спаде. Победивший Ваха в последнем бою Артур Шпилька? Вариант, но не идеальный. Шпилька – не особо габаритный супертяж, да и, к тому же, в его бою с Усиком не будет никакой интриги. Более интересный вариант – бой с темнокожим поляком Изуагбе Угонохом. Габаритный, талантливый боец, обладающий тяжелым ударом – здесь хоть какая-то интрига будет присутствовать. А что с россиянами? Андрей Федосов? Нет, он слишком маленький – у Усика в крузервейте практически все соперники обладали более внушительными габаритами. Сергей Кузьмин? О, вот это уже поинтереснее – Кузьмин немного повыше Александра и значительно тяжелее, он еще не проигрывал, а его стиль идеально подходит для демонстрации всех технических навыков Усика. К тому же, промоутер Кузьмина Андрей Рябинский активно сотрудничает с сопромоутером Усика Эдди Хирном, так что такой бой вполне возможен. Не станем отметать и вариант с поединком против француза Жоанна Дюопа – опять-таки, габаритный соперник, известный в США, где он уже боксировал с Деонтеем Уайлдером и Джарреллом Миллером. Хотя, согласитесь, бой с небитым Кузьминым на бумаге выглядел бы поинтереснее, чем поединок с Дюопа, у которого в пассиве уже пять поражений. Ну, и победивший недавно Брайанта Дженнингса колумбиец Оскар Ривас – не будем сбрасывать со счетов и его. Он, правда, тоже небольшой супертяж, но после победы над Дженнингсом у него будут хорошие позиции в рейтингах, к тому же, он также еще не знал горечи поражений на профи-ринге, в отличие от того же Федосова.

Так что, как видите, поиск соперника – не такая уж и простая задача для команды Александра Усика. Но, учитывая всю предыдущую карьеру украинца, можно надеяться, что его промоутеры успешно справятся с данной задачей.