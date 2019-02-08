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Арум рассказал, почему не подписал контракт с Усиком

Арум рассказал, почему не подписал контракт с Усиком
11:03 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Промоутер не знал, как развивать карьеру украинца в тяжелом весе.

Промоутер Боб Арум рассказал, почему в 2013 году, подписав контракт с Василием Ломаченко, он не сделал этого с Александром Усиком.

"Они приходили вдвоем, вместе с Ломаченко. Я сделал предложение Усику, но спросил: "А в каком дивизионе ты будешь строить карьеру?" Он ответил, что в крузервейте.

Я тогда работал с НВО, который не дал бы мне поставить Усика на ТВ в крузервейте. Я понимал, что могу обещать Ломаченко известность и дать ему это. А с Усиком на НВО это было априори нереально. На тот момент у меня просто не было никаких вариантов с ним.

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Зато теперь мы работаем с ESPN и не зависим от мнений всяких там "гениев", которые решают за остальных, какой дивизион хорош, а какой не очень...", - отметил Арум в интервью BoxingTalk.

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Бокс, Боб Арум, Новости бокса, Александр Усик.
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