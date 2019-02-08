WBA позволила Ломаченко провести бой против Комми

Новости спорта: Единственное требование – поединок должен состояться в апреле.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) дала чемпиону в легком весе Василию Ломаченко (12-1, 9 КО) отсрочку на обязательную защиту пояса и разрешила провести объединительный бой против обладателя пояса IBF Ричарда Комми (28-2, 25 КО). Об этом Fight Hype заявил промоутер претендента на титул Ломаченко Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО) Эдди Хирн:

«WBA сделала официальное заявление. Они разрешили Ломаченко провести бой против Комми, но только если он состоится в апреле.

Но я считаю, что они не сумеют провести этот поединок в назначенные сроки и тогда украинец будет вынужден встретиться с Кроллой. Думаю, есть большой шанс, что бой Ломаченко – Кролла состоится в апреле».

Отметим, что Комми травмировал руку в бою за вакантный пояс IBF против Исы Чаниева (13-2, 6 КО). Представителю Ганы 7 февраля должны были сделать рентген, чтобы выяснить, сумеет ли он восстановиться к 12 апреля, на которое назначен бой с Ломаченко.

Напомним, Арум заявил, что в 2020 году может состояться бой Ломаченко – Лопес.