Теофимо Лопес в 2020 году проведет бой с Ломаченко

Новости спорта: Боб Арум поделился планами относительно проспекта Теофимо Лопеса.

Промоутер Боб Арум в интервью BoxingTalk рассказал о перспективах американского боксера Теофимо Лопеса, анонсировав возможный бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе с украинцем Василием Ломаченко.

"Теофимо Лопес - настоящий вундеркинд. Такие обычно появляются очень редко, один на целое поколение. От них в основном не ждут ничего особенного, когда те переходят в профессионалы. Хоть они и показывают в ринге все то, что так сильно любит публика. Считаю, что для этого парня даже море по колено. Жду не дождусь его выступления 20 апреля в андеркарде у Теренса Кроуфорда и Амира Хана на арене Madison Square Garden.

Верю, что он продолжит драться с реально опасными оппонентами, типа Хосе Педрасы. Думаю, что в 2020 году у нас получится организовать невероятного масштаба PPV-событие — бой между Лопесом и Ломаченко.

У нас в планах, что бой Лопеса с Педрасой будет главным событием карда в MSG летом. Также он может встретиться с Люком Кэмпбеллом за временный титул WBC. А потом с Ломаченко в 2020 за звание абсолюта. Как минимум, мы на это рассчитываем", - отметил Арум.