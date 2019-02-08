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У Сауля Альвареса не отберут пояс WBA во втором среднем весе

У Сауля Альвареса не отберут пояс WBA во втором среднем весе
21:58 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: WBA издала постановление, по которому мексиканский боксёр Сауль "Канело" Альварес признаётся чемпионом мира в среднем и во втором среднем весовых категориях.

Это решение позволит ему удерживать оба пояса без постоянных защит.

Альварес выиграл титулы WBA и WBC среднего веса в сентябре 2018 года, победив решением судей Геннадия Головкина. Сауль будет защищать эти титулы 4 мая в объединительном поединке против Дэниела Джейкобса, который является чемпионом IBF.

Затем в декабре прошлого года Канело выиграл "регулярный" титул WBA второго среднего веса, когда в третьем раунде нокаутировал Рокки Филдинга. Отметим, что в этой же категории у WBA имеется Каллум Смит, удерживающий титул "супер"-чемпиона.

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Постановление WBA основано на похожей ситуации с Флойдом Мейвезером. Он в период с 2013 по 2015 год провёл четыре поединка в полусреднем весе. При этом у него оставались чемпионские титул WBA в первом среднем весе и аналогичный пояс WBC.

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Бокс, Сауль Альварес, WBA, Новости бокса.
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