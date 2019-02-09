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Кролла может провести бой с Ломаченко раньше, чем Комми

Кролла может провести бой с Ломаченко раньше, чем Комми
09:11 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Британский боксер Энтони Кролла также отметил, что непобедимых нет и он знает о слабостях Василия.

Экс-чемпион мира Энтони Кролла, который является официальным претендентом на пояс WBA в легком весе, рассказал, что думает об обладателе титулов WBA и WBO Василии Ломаченко.

"Когда я встречусь с Василием будет зависеть от Ричарда Комми. Между ними объединительный поединок уже согласован, однако Ричард травмировался во время боя, так что, возможно, получится сразиться с Ломаченко раньше, чем ганец. Пока я жду новостей.

Понятно, что Василий - особенный боксер, но непобедимых нет, это показал и сам украинец, когда вначале карьеры потерпел поражения в профессионалах. Мне кажется, что Салидо тогда понимал, что делал. Он весь матч наносил удары ниже пояса, а перед этим он провалил взвешивание. Возможно, он вообще не пытался достичь нужного веса.

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В любом случае, непобедимых нет. Понятное дело, что Ломаченко с того раза стал сильнее. Естественно, оспаривать пояс во втором поединке будет невероятно тяжело. Но и сейчас мы нашли у него некоторые слабости и попробуем ими воспользоваться", - цитирует слова британца ВoxingScene.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Энтони Кролла.
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