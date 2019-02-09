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Британец Кэмпбелл может стать следующим соперником Ломаченко

Британец Кэмпбелл может стать следующим соперником Ломаченко
13:47 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Бобу Аруму касательно следующего боя Василия Ломаченко придется вести переговоры с Эдди Хирном.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко остался без вероятного соперника на 12 апреля, после того как стало известно о травме Комми.

Как сообщил репортер The Ring Майк Коппинджер, теперь существует два варианта развития событий. Первое - WBA обязует Ломаченко уже в ближайшем поединке провести обязательную защиту против британца Энтони Кроллы. Торги на право проведения поединка пройдут уже 13 февраля. WBA разрешила Ломаченко отложить защиту при условии апрельского объединительного боя, а после травмы Комми может отметить это решение.

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Другим вариантом может стать встреча с другим британцем Люком Кэмпбеллом. В таком поединке заинтересованы в Top Rank. Кэмпбелл может стать соперником Ломаченко даже 12 апреля, кардинально не меняя планов компании.

Стоит отметить, что Кролла и Кэмпбелл являются боксерами промоутера Эдди Хирна, так что именно с ним, видимо, придется договариваться о следующем сопернике Ломаченко.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл.
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