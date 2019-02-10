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Промоутер Ковалева назвал потенциальных соперников боксера

Промоутер Ковалева назвал потенциальных соперников боксера
05:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Кэти Дува, промоутер чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе россиянина Сергея Ковалёва, рассказала о возможных оппонентах российского боксёра.

Ими могут стать чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол, чемпион IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев, чемпион WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик, чемпион WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес, чемпион WBA во втором среднем весе Каллум Смит, Энтони Ярд и Маркус Браун.

«Гвоздик, Бетербиев, Бивол, Хильберто Рамирес, который поднимется в весовой категории, следующий обязательный претендент Энтони Ярд, Каллум Смит, который тоже может подняться в весе, Маркус Браун могут стать следующими соперниками Сергея. Возможности безграничны.

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Ясно одно – Ковалеву будет очень весело и интересно. Но подробнее о соперниках мы будем думать позднее, сейчас надо отдохнуть», — сказала Дува «Р-Спорт».

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