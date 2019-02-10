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Джервонта Дэвис проведет бой с Нацукавой - Мейвезер

Джервонта Дэвис проведет бой с Нацукавой - Мейвезер
10:44 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Джервонта Дэвис вернется на ринг в апреле.

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне промоутер Флойд Мейвезер рассказал, что его клиент Джервонта Дэвис в следующий раз выступит в апреле. По словам Флойда, соперником Дэвиса станет японский кикбоксёр Теншин Нацукава.

"Если всё будет в порядке, то следующий бой Джервонта проведёт в мае. Но в апреле у него будет выставочный поединок с Теншином Нацукавой. Он встретится с ним на турнире RIZIN в Японии. Горжусь Дэвисом, он не берёт паузу и остаётся активным. Так что сначала его ждёт выставочный бой в апреле, а затем настоящий поединок в мае", — приводит слова Мейвезера BoxingScene.

Джервонта Дэвис - Уго Руис. Видео боя

Теншин Нацукава получил минуту славы 31 декабря 2018 года. Тогда молодой японец провёл выставочный поединок как раз с Флойдом Мейвезером. Американец нокаутировал Нацукаву в первом же раунде.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Новости бокса, Джервонта Дэвис.
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