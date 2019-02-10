Скачать
Воскресенье, 10.02.2019
Джервонта Дэвис - Уго Руис. Видео нокаута
Джервонта Дэвис - Уго Руис. Видео нокаута
UFC 234. Адесанья победил Сильву, главный бой Уиттакер - Гастелум не состоялся
UFC 234. Адесанья победил Сильву, главный бой Уиттакер - Гастелум не состоялся
Биатлон. Состав сборной Украины на спринты в Кэнморе
Биатлон. Состав сборной Украины на спринты в Кэнморе
Украинский дзюдоист Зантарая завоевал &quot;бронзу&quot; на турнире в Париже
Украинский дзюдоист Зантарая завоевал "бронзу" на турнире в Париже

Фьюри рассказал, почему победит Уайлдера во втором бою

Фьюри рассказал, почему победит Уайлдера во втором бою
13:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил уверенность, что победит чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера во втором поединке.

"Буду драться 18 мая и одержу победу. Уайлдеру не стать лучше. Я же прибавлю на 40—50% по сравнению с первым выступлением, и в команде Деонтея все это знают. Они увидели моё уродливое, толстое белое тело и лысую голову и думали, что я какой-то дурачок. Но потом я провёл бой в стиле Рой Джонса и чертовски всех удивил.

Что касается потенциального боя с Джошуа, не думаю, что это произойдёт. Если он отказался от боя с Уайлдером за чёртову кучу денег, то со мной он точно не собирается драться", — приводит слова Фьюри Boxingnews24.

Кто может стать соперником Усика в дебютном бою в супертяжелом весе

Первая встреча Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри завершилась вничью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Флойд Мейвезер сделал расистское высказывание в адрес Макгрегора
02 Атлетико - Реал: видео голов и обзор матча
03 Клопп: Третий гол - это мировой класс
04 UFC 234. Адесанья победил Сильву, главный бой Уиттакер - Гастелум не состоялся
05 Хацкевич: Ахмед достаточно уверенно себя чувствует
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь