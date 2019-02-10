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Сын Пакьяо провел дебютный бой (Видео)

Сын Пакьяо провел дебютный бой (Видео)
13:34 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Старший сын Пакьяо провел свой первый боксерский поединок.

18-летний Эммануэль (Джимуэль) Пакьяо-младший, старший сын чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо , 9 февраля на Филлипинах провел свой первый поединок на боксерском ринге против своего школьного приятеля Лукаса Карсона. Поединок носил неофициальный, любительский характер, продлился всего два раунда и завершился ничейным результатом.

Пакьяо-младший готовился к этому бою под руководством экс-чемпиона мира в первом наилегчайшем весе Роделя Майоля в Лос-Анджелесе, в тренировочном зале Фредди Роуча Wild Card Boxing Club рядом со своим отцом, который готовился там к бою против Эдриэна Бронера . Сам Пакьяо не поощряет своих детей к занятиям боксом, и в январе этого года следующим образом отозвался об увлечении старшего сына боксом: «Мне грустно, когда я вижу, что Эммануэль-младший проявляет интерес к боксу. Я не хочу, чтобы он боксировал, но ему это реально нравится».

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Напомним, ранее американец Джервонта Дэвис защитил титул чемпиона мира по версииWBA во втором полулегком весе, победив Уго Руиса.

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Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Эммануэль Пакьяо - Лукас Карсон, Эммануэль Пакьяо.
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