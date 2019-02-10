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Мейвезер: Я могу понять Ломаченко, он уже очень старый

Мейвезер: Я могу понять Ломаченко, он уже очень старый
23:56 Вс, 10 Февраль 2019 Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Флойд Мейвезер высказался относительно боя Василия Ломаченко с Хосе Педрасой.

Флойд Мейвезер, промотирующий чемпиона WBA во втором легком весе Джервонту Дэвиса выразил симпатию к украинскому чемпиону Василию Ломаченко, но дал понять, что не хочет организовывать с ним бой своего подопечного.

"У нас пока нет конкретного соперника. Я могу понять Ломаченко, он уже очень старый, ему нужно быстрее провести как можно больше поединков. Но Дэвис на 10 или 11 лет младше его. Мне нравится Ломаченк, он невероятный боксер, но он совсем недавно дрался с Педрасой. Дэвис отправил его в нокаут в бою за пояс чемпиона мира, а Ломаченко встретился с объедками Дэвиса и прошел всю дистанцию.

Джервонта Дэвис - Уго Руис. Видео нокаута

Дэвис сейчас зарабатывает столько же, сколько и Ломаченко, но делает это проще. Ему не надо ехать на Олимпиаду, проводить 400 боев в любителях, он просто выходит и делает свое дело. Дэвис - настоящий боксер", - цитирует Мейвезера BoxingScene.

Ранее сообщалось, что соперником украинца в следующем бою может стать британец Кэмпбелл.

Напомним, Ломаченко уже прилетел в США для подготовки к следующему бою.

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