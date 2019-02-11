Скачать
Понедельник, 11.02.2019
Джервонта Дэвис - Уго Руис. Видео нокаута
Джервонта Дэвис - Уго Руис. Видео нокаута
Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала
Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала
Биатлон: гонки в Кэнморе 10 февраля отменены
Биатлон: гонки в Кэнморе 10 февраля отменены
Манчестер Сити - Челси: видео голов и обзор матча
Манчестер Сити - Челси: видео голов и обзор матча

Мейвезер: Дэвис зарабатывает те же деньги, что и Ломаченко

Мейвезер: Дэвис зарабатывает те же деньги, что и Ломаченко
09:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Мейвезер на правах промоутера Дэвиса заявил. что его боксер не собирается бросать вызов Ломаченко.

Бывший чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер поделился мнением о поединке Джервонты Дэвиса с Василием Ломаченко.

«Мы не собираемся бросать вызов какому-то конкретному бойцу, но это не значит, что мы уклоняемся от кого-либо. Сейчас Ломаченко должен проводить как можно больше поединков, ведь он уже довольно стар. Танк младше этого парня на 10 или 11 лет. Мы не должны спешить. Джервонта сейчас должен делать то, что делает прямо сейчас.

Роналду едва не снес голову одноклубнику пушечным ударом (Видео)

Понимаете, сейчас Дэвис зарабатывает те же деньги, что и Ломаченко, но делает это намного проще. Лома – адский боец, и мне он очень нравится. Но после того как Танк нокаутировал Хосе Педрасу, Ломаченко пошёл и скушал остатки от Джервонты. Он прошёл всю дистанцию. Танку не нужно было идти на Олимпийские игры, ему не нужно было проводить 300 поединков в любителях. Он просто пришёл и выполнил свою работу», — цитирует Мейвезера BoxingScene.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Флойд Мейвезер, Новости бокса, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити - Челси: видео голов и обзор матча
02 Челси потерпело самое крупное поражение за 28 лет
03 Манчестер Сити разгромил Челси со счетом 6:0, у Зинченко - два ассиста
04 Биатлон: гонки в Кэнморе 10 февраля отменены
05 Луческу хочет вернуться к работе в клубе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь