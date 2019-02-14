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Пулев - Хелениус: бой не состоится

Пулев - Хелениус: бой не состоится
20:23 Сегодня Телеграф allboxing.ru

Новости спорта: Бывший соперник Владимира Кличко снова остался без боя.

Поединок между обязательным претендентом на титул IBF Кубратом Пулевым и Робертом Хелениусом, который был предварительно намечен на 23 марта, не состоится, поскольку команды боксеров не смогли договориться об условиях его проведения.

Первым о провале переговоров сообщил у себя в соцсетях Кубрат Пулев. Чуть позже эту информацию подтвердил Маркус Хундман, менеджер Хелениуса. В интервью финскому сайту MTV Uutiset Хундман рассказал, что у них имеются более выгодные предложения и команда Хелениуса рассчитывает вскоре анонсировать его следующий бой. Согласно сообщениям в других финских СМИ этот бой вероятнее всего пройдет в США, пишет Allboxing.

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Пулев подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank, глава которой Боб Арум заявил, что планирует устроить болгарину бой в первом квартале 2019 года, и что 37-летний Пулев готов рискнуть статусом обязательного претендента, чтобы повысить свою известность в США и подготовиться к бою с Джошуа, который IBF скорее всего назначит в конце этого года.

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Владимир Кличко, Роберт Хелениус, Кубрат Пулев.
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