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Бокс. Шилдс и Хаммер проведут бой за титул абсолютной чемпионки мира

Бокс. Шилдс и Хаммер проведут бой за титул абсолютной чемпионки мира
05:15 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Кларисса Шилдс и Кристина Хаммер проведут чемпионский бой

23-летняя американка, двукратная олимпийская чемпионка и обладательница титулов IBF, WBC и WBA в среднем весе Кларисса Шилдс и 28-летняя немка Кристина Хаммер , чемпионка WBO в этом весе, проведут поединок за звание абсолютной чемпионки мира 13 апреля в Атлантик-Сити (США), сообщает ESPN. Этот бой должен был состояться еще 17 ноября прошлого года, но был отложен из-за медицинских противопоказаний, которые не позволили Хаммер выйти на ринг.

Победительница этого поединка станет второй абсолютной чемпионкой мира в истории, которой удалось объединить все четыре основных чемпионских титула. Первой является абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе Сесилия Беркхус .

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В мужском профессиональном боксе таких чемпионов всего четыре: Александр Усик (первый тяжелый вес), Теренс Кроуфорд (первый полусредний), Джермен Тейлор и Бернард Хопкинс (средний вес).

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Бокс, Новости бокса, Кларисса Шилдс, Кларисса Шилдс - Кристина Хаммер, Кристина Хаммер.
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