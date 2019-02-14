Президент WBC: Уайлдер и Тайсон Фьюри близки к реваншу

Новости спорта: Президент WBC готов вмешаться в ситуацию переноса боя.

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал ситуацию вокруг переноса торгов по бою между чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

"Я совсем недавно связывался с обеими сторонами и они ясно дали понять, что находятся в стадии переговоров и были очень близки к согласию.

Я лично проконтролирую этот вопрос и, если потребуется, вмешаюсь на следующей неделе", - сказал Сулейман в интервью ESPN.

Напомним, ранее сообщалось, что о реванше боя между Уайлдером и Фьюри могут объявить в течении недели.