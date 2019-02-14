Скачать
Четверг, 14.02.2019
Тоттенхэм разгромил Боруссию Д в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Тоттенхэм разгромил Боруссию Д в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
Свитолина обыграла Остапенко на турнире в Дохе
Свитолина обыграла Остапенко на турнире в Дохе
Олимпиакос - Динамо: слова Хацкевича перед матчем
Олимпиакос - Динамо: слова Хацкевича перед матчем

Президент WBC: Уайлдер и Тайсон Фьюри близки к реваншу

Президент WBC: Уайлдер и Тайсон Фьюри близки к реваншу
01:03 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер showtimeboxing

Новости спорта: Президент WBC готов вмешаться в ситуацию переноса боя.

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал ситуацию вокруг переноса торгов по бою между чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

"Я совсем недавно связывался с обеими сторонами и они ясно дали понять, что находятся в стадии переговоров и были очень близки к согласию.

Свитолина обыграла Остапенко на турнире в Дохе

Я лично проконтролирую этот вопрос и, если потребуется, вмешаюсь на следующей неделе", - сказал Сулейман в интервью ESPN.

Напомним, ранее сообщалось, что о реванше боя между Уайлдером и Фьюри могут объявить в течении недели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Бокс новости, Маурисио Сулейман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аякс 1:2 Реал Мадрид: события матча
02 Тоттенхэм - Боруссия Д 3:0 события матча (Видео)
03 Аякс - Реал: составы команд на матч Лиги чемпионов
04 "Стадо бизонов": Фонсека охарактеризовал атакующую линию Айнтрахта
05 Джошуа - Миллер: официальный постер боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь