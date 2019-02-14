Далакян рассказал о своих планах на будущее

Новости спорта: Украинский боксер Артем Далакян рассказал о подготовке к боям, планах на будущее и возможных соперниках.

Украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян прокомментировал варианты следующих поединков. По словам боксера, он хочет объединить пояса IBF и WBO, а о переходе в другой вес пока не задумывается.

«Объединение поясов? В моем случае немалый риск, где-то 50 на 50, если объединять пояса с другими категориями. Одни чемпион мира, в IBF — Морути Мталане, раньше был моим спарринг-партнером, и через пару месяцев взял пояс. Второй — англичанин Чарли Эдвардс по линии WBO, который помогал мне готовиться к защите. То есть, два обладателя поясов — мои прошлые спарринг-партнеры. Да, я их хорошо знаю, но так же хорошо и они изучили меня», — цитирует Далакяна Obozrevatel.com.

«Есть возможность боксировать с кем-то из них и объединять пояса. Но команда Мталане, насколько мне известно, отказались от боя, а вот с Эдвардсом сейчас ведутся переговоры. Посмотрим, как они — согласятся или нет, сам не знаю.

Это все очень круто и реально сделать, и я с большим желанием приму такой бой. Опять же, неважно, где он состоится — будет круто боксировать как в Украине, так и в Англии, например.

Думаю, в ближайшее время уже будет конкретика. На данный момент я тренируюсь 1-2 раза в день, в щадящем режиме, набираю форму. И жду уже конкретной информации по бою — будет это объединительный бой или же очередная обязательная защита».

Перед тем, как перейти в более тяжелую весовую категорию, Артем Далакян намерен укрепить свои позиции в наилегчайшем весе.

«В данный момент я об этом не думаю, потому что в первую очередь работаю над целью объединить еще 1-2 пояса. Хочется укрепиться в нынешнем статусе и добывать пояса по другим версиям. Как только получится завоевать еще 2 пояса, а то и объединить все 4, тогда можно уже задуматься над другим. То есть, надо выжать максимум здесь. А так я уже смотрел на боксеров двух более высоких категорий, наблюдаю за ними потихоньку. Но о переходе будет решаться явно позже», — заявил боксер.

«Стать абсолютным чемпионом в этом году? Это все реально и осуществимо. Но главное, чтобы интерес совпадал и у моих соперников, чтобы они также хотели объединять. Если же чемпионы мира по другим версиям, грубо говоря, будут сидеть у себя дома и только защищаться, то ничего не получится. Так можно хоть год, хоть два топтаться вокруг, но пояс не заберешь. Здесь очень много нюансов, все зависит от целей многих людей. У меня цель — объединять, но у кого-то может быть иначе».

В последнем бою Далакян нокдауном победил доминиканца Грегорио Леброна, сумев защитить свой титул.

Завоевал титул чемпиона украинец 24 февраля прошлого года, победив американца Брайана Вилорию.