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Бой Диллиана Уайта сорвался

Бой Диллиана Уайта сорвался
15:31 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Вернется британец на ринг уже летом поединком за временный титул WBC.

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что запланированное возвращение Диллиана Уайта в апреле не состоится.

Первоначально ожидалось, что Уайт проведет бой с Энтони Джошуа 13 апреля, но стороны не смогли договориться. Дальше появилась информация, что Уайт возглавит шоу 20 апреля, но теперь Хирн опроверг информацию.

"Шоу точно состоится, 100%. Просто я сомневаюсь, что Диллиан Уайт в нем выступит. Более вероятно, что его следующий бой пройдет в июле. Промоутерские торги по бою против Бризила состояться в апреле, после чего у нас будет 90 дней, чтобы провести поединок", - цитирует Хирна talksport.com.

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Ранее WBC принял решение, что Диллиан Уайт и Доминик Бризил разыграют в очном противостоянии звание "временного" чемпиона в супертяжелом весе.

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Бокс, WBC, Новости бокса, Бокс новости, Диллиан Уайт.
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