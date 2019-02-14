"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели

Новости спорта: Популярный украинский спортсмен, олимпийский призер по борьбе Жан Беленюк рассказал в интервью Телеграф Спорту о первой победе в 2019-м, масштабных планах на год и своей главной цели в карьере.

Жан Беленюк - один из самых ярких спортсменов Украины, украинский борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016, чемпион мира и Европы.

Недавно в Кременчуге прошел чемпионат Украины по греко-римской борьбе. 200 лучших спортсменов из разных областей Украины боролись за возможность представлять Украину на чемпионатах мира и Европы по греко-римской борьбе.

Вице-чемпион мира среди взрослых и олимпийский призер 28-летний Жан Беленюк на опыте со счетом 3:1 выиграл у чемпиона мира среди молодежи Семена Новикова (в категории 87 кг). При этом, Жан боролся в финале с повязкой на голове - в полуфинале он получил рассечение.

"Телеграф Спорт" удалось пообщаться с Жаном Беленюком и узнать его мнение о победе на чемпионате Украины, спортивной цели, советы начинающим спортсменам и много другого.

- Поздравляем с победой на чемпионате Украины в Кременчуге. Прокомментируй победу и уровень соревнований.

- Готовился к чемпионату. Очень доволен тем, что выиграл. В этом году предстоят очень важные старты - чемпионат Европы (апрель), Европейские игры в июне и лицензионный чемпионат мира в сентябре. Поэтому, нужно было доказывать лидерство в своей категории для того, чтобы иметь возможность поехать на все старты.

Уровень соревнований был как всегда на достаточно нормальном уровне. В какой-то мере мне сложнее бороться на ЧУ, чем на международных соревнованиях, потому что мы друг друга знаем и борьба между лидерами всегда напряженная.

Стать олимпийским чемпионом. Как и у каждого спортсмена в таких видах спорта - это Олимпиада.

- У тебя есть кумиры в спорте?

- Честно говоря, пересмотрел свое отношение к кумирам. Я просто изменил к этому свое отношение. Кумиры? Такого нет. Сейчас просто слежу за спортсменами, с которыми хотел бы познакомиться. Например, с самыми сильными спортсменами в своих видах спорта: в боксе - с Флойдом Мейвезером, в настольном теннисе - Ма Лун, в большом теннисе - Джокович, Надаль, Федерер, плавание - Майкл Фелпс. Вообще, интересуюсь многими видами спорта. У меня вызывает большое восхищение и уважение теми спортсменами, которые выступают длительное время. Я понимаю насколько это сложно при такой-то конкуренции.

- Как проходят твои тренировки, сколько раз в неделю занимаешься? Или это зависит от соревнований?

- Да это зависит от этапа подготовки. Сейчас начался сбор, у нас две тренировки в день - утром прогулка и потом дневная и вечерняя тренировки. В неделю выходит 10 тренировок.

- Любимое упражнение в тренировках.

- Как такого - то нету.

- Cмотря на твою активную публичную жизнь, после завершения спортивной карьеры планируешь пойти в шоу-бизнес?

- Я коммуникабельный человек и с многими легко нахожу общий язык. Как правило, спортсмены, особенно без опыта, тушуются и не могут раскрепоститься. В моем случае - все это с опытом пришло.

К шоу-бизнесу я отношусь хорошо. В этой сфере многих знаю и легко общаюсь. Я не боюсь камеру и неплохо раскрываюсь на многих телепередачах. Как вариант пойти шоу-бизнес? Может быть.

- В каком проекте мог бы поучаствовать?

- Я не знаю. Я тщательно рассмотрю, где принимать участие. Если честно, мне не сильно нравятся и не впечатляет уровень наших шоу. Я не хочу участвовать в том, что мне не особо нравится.

- Твое пожелание на День святого Валентина!

- Любить и быть любимым. Скорее всего, только это в день влюбленных. Искать свою любовь и беречь ее до конца жизни!

Совет для начинающих

- Твои победы, однозначно, делают греко-римскую борьбу более популярной. Что посоветуешь начинающим спортсменам?

- Я начал заниматься борьбой в 9 лет. Я просто пришел и это мне понравилось. Тогда не думал, это популярный вид спорта или нет. Советую всем заниматься тем видом спорта, к какому у тебя лежит душа. Если ты чувствуешь что это твое - смело занимайся и не думай ни о чем. Выбирайте вид спорта по зову сердца и отдавайтесь на все 100%.

Спорт делают личности

- Спорт делают личности! Яркие персонажи всегда делают спорт зрелищным. В подростковом периоде у меня была таким кумиром Елена Исинбаева. Я никогда не интересовался прыжками в высоту с шестом, но когда она прыгала - это у меня вызывало неподдельный интерес. Она постоянно устанавливала новые рекорды и, казалось бы, прыжки с шестом не особо зрелищные, но тем не менее, личность делает все! Поэтому, я считаю, нужно заниматься тем видом спорта, который нравится.

- Ты часто бываешь на поединках украинских боксеров, на боях ММА (WWFC) и т.д. Не думаешь сменить вид спорта?

- Мне часто задают такой вопрос. Пока моя цель - Олимпийские игры в Токио-2020. Что будет дальше? Возможно, кто-то раскроет у меня такой потенциал. Возможно, UFC. Но об этом пока очень рано говорить.

Напомним, следующие Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году. Желаем Жану Беленюку удачно пробиться и добиться своей цели - стать олимпийским чемпионом!