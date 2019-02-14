Андре Уорд требует 6,3 млн долларов за полученную травму

Новости спорта: Американец пытается выиграть суд у страховой компании.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд подал в суд на страховую компанию Lloyds за отказ выплатить ему страховку за травму колена, полученную в 2016 году во время подготовки к первому бою против Сергея Ковалева.

Как утверждается в иске, именно эта травма в итоге стала причиной, по которой он принял решение завершить спортивную карьеру в 2017 году в возрасте 33 лет. Сумма исковых требований составляет 6,3 миллиона долларов, сообщает Boxingscene.com.

Уорд и Roc Nation утверждают, что Lloyd of London неправомерно отклонила запрос Уорда на выплаты по страховке, которая должна была обезопасить его в случае получения травмой препятствующей продолжению карьеры.

Интересно то, что после получения травмы, которая по словам Уорда привела к завершению карьеры, он провел еще два боя с Сергеем Ковалевым и только потом повесил перчатки на гвоздь.