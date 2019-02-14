Ломаченко перестал бегать

Новости спорта: Украинский боксер Василий Ломаченко – о своем тренировочном лагере.

Ранее Василий Ломаченко прибыл в США для подготовки к следующему бою. Украинец рассказал о том, каков его режим тренировок:

«Я перестал бегать, у меня кардиоработа — час на велосипеде один день, а второй день на таких роллерах, как на биатлоне. Работа та же на сердце, только ты не изнашиваешь колени и позвоночник. Отец решил внести изменения, и мы перестали бегать. Я бегаю у океана спринты на мягком песке, но опять же недолго. Много плаваю, это задействует все группы мышц без вреда здоровью.

В 5 утра встаю — часовая кардио-тренировка. Возвращаюсь в 6 — ложусь отдыхать. В 10 просыпаюсь — завтракаю. В 12 на тренировку, на плавание. После плавания обедаю, затем ложусь спать, а в 6 часов — на третью тренировку. Первый месяц лагеря у меня три тренировки в день, а второй месяц — по две».