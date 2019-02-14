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Гвоздик обозначил цели на 2019 год

Гвоздик обозначил цели на 2019 год
19:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Александр Гвоздик хочет объединить титулы в полутяжелом весе.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился ожиданиями от следующего поединка, в котором встретится с Дуду Нгумбу. Встреча состоится 30 марта 2019 года в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

"Путь к чемпионскому титулу был достаточно длинным, и сейчас я намерен всем показать, почему являюсь лучшим полутяжеловесом в мире. Нгумбу — тяжёлый соперник, и я не могу себе позволить недооценивать его и смотреть ему за спину. Цель в 2019 году — объединить титулы чемпиона мира, однако прежде мне нужно позаботиться о поединке 30 марта", — приводит слова украинского спортсмена BoxingScene.

"Я намного опытнее": Нгумбу - о бое против Гвоздика

Напомним, Гвоздик завоевал титул чемпиона мира 1 декабря 2018 года, нокаутировав Адониса Стивенсона.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса.
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