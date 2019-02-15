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Джаррелл Миллер обещает снести Джошуа со своего пути

Джаррелл Миллер обещает снести Джошуа со своего пути
06:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Джаррелл Миллер считает, что Энтони Джошуа сделал большую ошибку, согласившись на бой с ним.

Американский тяжеловес Джаррелл Миллер поделился мыслями о поединке с чемпионом мира Энтони Джошуа, выразив уверенность, что британец после встречи с ним потеряет титулы.

"Джошуа делает большую ошибку, решив приехать сюда и рассчитывая на победу на моей территории. Он хочет заявить о себе в США, но всё, что он сделает, так это просто привезёт мне пояса и покинет Нью-Йорк ни с чем. Об этом поединке я мечтал всю жизнь. 1 июня я сделаю то, для чего был рождён: стану чемпионом мира в супертяжёлом весе. Джошуа стоит у меня на пути, и 1 июня я снесу его с дороги", — приводит слова Миллера Sky Sports.

Джошуа: Пора показать себя в США

Напомним, что Джаррелл Миллер и Энтони Джошуа проведут поединок 1 июня на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Джаррелл Миллер.
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