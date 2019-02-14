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Бокс. Шабранский проведет свой следующий бой в марте

Бокс. Шабранский проведет свой следующий бой в марте
18:36 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Вячеслав Шабранский следующий поединок проведет 29 марта.

Экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Вячеслав Шабранский проведёт следующий поединок 29 марта 2019 года, сообщает BoxingScene. Украинец выступит на вечере бокса в Торонто (Канада). Имя соперника Шабранского пока неизвестно.

Напомним, Вячеслав Шабранский последний раз появлялся в ринге 25 ноября 2017 года. Тогда он в титульном поединке досрочно уступил Сергею Ковалёву, выстояв менее двух раундов. В послужном списке Шабранского значатся всего два поражения: неудача в бою с Ковалёвым, а также проигрыш Саливану Баррере.

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На вечере профессионального бокса в Торонто выступят ещё два украинца — Александр Тесленко и Вячеслав Скороход. Имена соперников боксёров также пока не определены.

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Бокс, Новости бокса, Вячеслав Шабранский.
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