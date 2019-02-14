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Уайлдер не верит в коммерческий успех боя Джошуа - Миллер

Уайлдер не верит в коммерческий успех боя Джошуа - Миллер
22:47 Чт, 14 Февраль 2019 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Деонтей Уайлдер раскритиковал Энтони Джошуа за выбор соперника.

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер сомневается в успехе поединка между обладателем поясов WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и Джаррелом Миллером, который пройдёт 1 июня в Нью-Йорке (США).

"Джаррелл всё ещё неизвестный боец здесь, в Америке. Джаррелл из Бруклина, но его не знают даже в его собственном городе. Он не является весомым именем здесь, поэтому я не думаю, что это здорово для него, потому что даже Энтони не настолько известен в Америке. Люди, которые знают Джошуа, знают, что он отказался от $ 50 млн за бой со мной, и знают, почему нашего боя не было. Так что я не думаю, что они воспримут его поединок с Миллером хорошо, но посмотрим.

Джошуа: Пора показать себя в США

Я не думаю, что они получат ожидаемый результат. Я знаю, что надеются, что прилетят англичане и поддержат Джошуа, но этого не будет. Если бы Энтони поступил правильно и принял бой со мной, если бы сказал, что приедет драться с Деонтеем Уайлдером, результат был бы сумасшедшим", — сказал Уайлдер Talk Sport.

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Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Джаррелл Миллер.
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