Скачать
Пятница, 15.02.2019
Динамо сыграло в результативную ничью с Олимпиакосом в Афинах
Динамо сыграло в результативную ничью с Олимпиакосом в Афинах
Шахтер в меньшинстве сыграл вничью с Айнтрахтом
Шахтер в меньшинстве сыграл вничью с Айнтрахтом
Биатлон. Результаты женского спринта в Солт-Лейк-Сити 14.02.2019
Биатлон. Результаты женского спринта в Солт-Лейк-Сити 14.02.2019
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели

Хэй навсегда повредил сустав в бою с Валуевым

Хэй навсегда повредил сустав в бою с Валуевым
04:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Британский боксер Дэвид Хэй назвал победу над чемпионом WBA в супертяжелом весе Николаем Валуевым главной победой в своей карьере.

Завершивший карьеру летом прошлого года Хэй одолел Валуева и отобрал у него титул единогласным решением судей в ноябре 2009 года.

"Я неплохо прикладывался рукой к гигантской голове Валуева, в результате чего после боя сустав оказался навсегда повреждён, но это того стоило. Каждый раз, когда я смотрю на эту костяшку, я говорю себе: «Да… ха-ха!» Это стало своего рода платой за то, что я сумел навсегда вписать своё имя — имя Хэй — в скрижали истории бокса. Без сомнения, это был важнейший момент моей карьеры боксёра.

Хирн: Джошуа встретится с Миллером 1 июня

Были и другие достижения, такие как завоевание титулов чемпиона в крузервейте и их защита. Это было значительно. Объединение титулов в первом тяжёлом весе стало ещё одним серьёзным достижением. Но завоевание титула чемпиона в супертяжёлом весе — это всё же совсем другое дело. Завоевать тот же пояс, которым когда-то владели Майк Тайсон, Мухаммед Али и Леннокс Льюис. Конечно, имеются существенные отличия, но знать, что когда-то я был чемпионом мира в супертяжёлом весе, — для меня это что-то очень и очень особенное. В мире очень мало людей, которые могут похвастать, что добились этого.

Моё воспоминание о бое с Валуевым? Это был безумный, безумный день. Сперва ты не осознаёшь полностью всей серьёзности того, на что идёшь. Я шёл на Нюрнбергскую арену, чтобы сразиться с самым крупным чемпионом в тяжёлом весе в истории бокса. Я поднялся в весовой категории лишь двумя боями ранее. У меня был лишь один бой с момента объединения поясов в крузервейте до поединка за титул чемпиона мира в тяжёлом весе. Этот бой был между боксёром, имевшим 6 футов 3 дюйма роста, и этим парнем Валуевым 7 футов 2 дюймов ростом, весившим где-то на 100 фунтов больше, чем я. Сказать, что я находился в невыгодном положении, было бы преуменьшением. Но несмотря на всё это, мне удалось точно реализовать надежный план на бой, и всё прошло отлично", — цитирует Хэя FightNews.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дэвид Хэй, Бокс, Николай Валуев, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Айнтрахт: события матча (Видео)
02 Лацио - Севилья 0:1: события матча
03 Олимпиакос 2:2 Динамо: события матча Лиги Европы
04 Украинская фигуристка Архипова выиграла бронзу юношеского олимпийского фестиваля
05 Биатлон. Результаты женского спринта в Солт-Лейк-Сити 14.02.2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь