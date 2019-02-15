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Мейвезер проведет еще один выставочный бой в Японии

Мейвезер проведет еще один выставочный бой в Японии
14:00 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Американский боксер вернется на ринг в июле.

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер в июле проведет еще один выставочный бой.

Мейвезер в июле вернется в Японию, где подерется с местным бывшим боксером. Имя соперника пока не раскрывается. За трехраундовый бой Флойд получит 10 млн долларов.

Напомним, что 31 декабря прошлого года Флойд провел в Японии выставочный матч с японским кикбоксером Тенсином Нацукавой. За этот матч Флойд получил гонорар в 9 млн. долларов.

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Ранее Мейвезер рассказал, что имеет достаточно предложений о выставочных боях.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Новости бокса, Тенсин Нацукава.
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