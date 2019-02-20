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Стало известно, когда Лебедев проведет следующий бой

Стало известно, когда Лебедев проведет следующий бой
10:13 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф allboxing.ru

Новости спорта: Денис Лебедев рассказал, что его следующий поединок может состояться в мае этого года.

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев рассказал, что его следующий поединок может состояться в мае этого года. В интервью sportbox.ru 39-летний боксер отметил, что поединок с абсолютным чемпионом мира в этом весе Александром Усиком, на который он имел право благодаря своему статусу «чемпиона WBA в отпуске», уже не рассматривается из-за желания Усика подняться в супертяжелый вес.

«Обещали устроить мне поединок примерно в мае. Пытался получить бой с Александром (Усиком) по правилам, но что-то пошло не так, — сказал Лебедев и добавил, что после ухода украинца будет стремиться к бою за титул. — Думаю, что, учитывая все его заслуги, какое-то время ему удастся их сохранять. Но это продлится недолго, ему придется принимать решение — или оставлять пояса за собой и выступать в тяжелом весе, или окончательно переходить в супертяжелый вес».

Уайлдер назвал своих возможных соперников

Лебедев не стал называть имена потенциальных соперников для следующего боя, но явно указал на 26-летнего британца Лоуренса Околи, который уже заявлял о желании встретиться с россиянином.

«Знаю только то, что это боксер, который дрался в андеркарде боя Энтони Джошуа и Александра Поветкина», — сказал Лебедев.

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Денис Лебедев, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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