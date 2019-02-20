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Джошуа и Миллер едва не подрались на дуэли взглядов

Джошуа и Миллер едва не подрались на дуэли взглядов
10:55 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Боксеры встретились на пресс-конференции посвященной их поединку.

В Нью-Йорке прошла пресс-конференция, посвященная титульному поединку в супертяжелом весе, в котором встретятся чемпион мира Энтони Джошуа и Джаррелл Миллер.

В ходе мероприятия американец попытался спровоцировать потасовку. Когда Энтони Джошуа приблизился вплотную к оппоненту, чтобы провести битву взглядов, Миллер оттолкнул его.

Уайлдер назвал своих возможных соперников

Напомним, поединок Энтони Джошуа с Джарреллом Миллером состоится 1 июня в Нью-Йорке. Для Миллера это будет первый в карьере титульный бой. Британец Джошуа проведет уже седьмую защиту титула по версии IBF, в четвертый раз будет защищать титулы по версиям WBA Super и IBO и во второй раз – пояс по версии WBO.

Ранее мы писали, что чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко узнал своего следующего соперника. 12 апреля в Лос-Анджелесе Ломаченко встретится с Энтони Кроллой. 31-летний Ломаченко выиграл титул чемпиона WBA в легком весе в мае прошлого года, когда победил Хорхе Линареса, а в декабре в бою с Хосе Педрасой украинец завоевал пояс по версии WBO.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Джаррелл Миллер.
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