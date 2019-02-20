Скачать
Пятница, 22.02.2019
Сборная Украины утратила все шансы на ЧМ-2019
Сборная Украины утратила все шансы на ЧМ-2019
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Динамо - Олимпиакос. Видео обзор матча 21.02.2019
Динамо - Олимпиакос. Видео обзор
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19

Арум рассказал, когда состоится реванш Уайлдера и Фьюри

Арум рассказал, когда состоится реванш Уайлдера и Фьюри
11:34 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Промоутер уверен, что команды смогут договориться.

Новый промоутер бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри Боб Арум рассказал о том, когда может состояться второй поединок его клиента с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

«Будет хорошо, если такой бой состоится, но я должен встретиться с Уайлдером или людьми, которые представляют его, и мы определим, будет ли лучше для них транслировать бой на ESPN+. Мы должны услышать их позицию. ESPN будет платить Фьюри большие деньги и они также были бы значительными для Уайлдера.

 Если Уайлдер хочет провести бой в ближайшее время и Фьюри пойдет на это, то мы организуем бой прямо сейчас. Если все будут делать то, чего хотят, то бой произойдет в этом году. Возможно, каждый из них проведет по поединку перед рематчем, а потом встретятся осенью. Но я уверен их поединок состоится в 2019 году», — цитирует Арума Boxingtalk.

Джошуа и Миллер едва не подрались на дуэли взглядов

Ранее Фьюри подписал многолетний контракт с промоутерской компанией Боба Арума Top Rank Promotions. Сделка предусматривает минимум два боя «цыганского короля» в год, которые будут транслировать на ESPN в Соединенных Штатах.

В то же время у Уайлдера подписан контракт с телеканалом ShowTime, что ставило под угрозу проведение рематча с Фьюри. Ранее торги по бою между боксерами были перенесены.

Уайлдер и Фьюри дрались в начале декабря минувшего года. Их поединок, в ходе которого Фьюри был дважды отправлен в нокдаун, закончился ничьей по решению судей, что позволило Уайлдеру сохранить титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Боб Арум, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
02 Динамо минимально обыграло Олимпиакос
03 Айнтрахт 4:1 Шахтер: события матча (Видео голов)
04 Динамо - Олимпиакос. Видео обзор матча 21.02.2019
05 Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь