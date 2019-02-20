Арум рассказал, когда состоится реванш Уайлдера и Фьюри

Новости спорта: Промоутер уверен, что команды смогут договориться.

Новый промоутер бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри Боб Арум рассказал о том, когда может состояться второй поединок его клиента с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

«Будет хорошо, если такой бой состоится, но я должен встретиться с Уайлдером или людьми, которые представляют его, и мы определим, будет ли лучше для них транслировать бой на ESPN+. Мы должны услышать их позицию. ESPN будет платить Фьюри большие деньги и они также были бы значительными для Уайлдера.

Если Уайлдер хочет провести бой в ближайшее время и Фьюри пойдет на это, то мы организуем бой прямо сейчас. Если все будут делать то, чего хотят, то бой произойдет в этом году. Возможно, каждый из них проведет по поединку перед рематчем, а потом встретятся осенью. Но я уверен их поединок состоится в 2019 году», — цитирует Арума Boxingtalk.

Ранее Фьюри подписал многолетний контракт с промоутерской компанией Боба Арума Top Rank Promotions. Сделка предусматривает минимум два боя «цыганского короля» в год, которые будут транслировать на ESPN в Соединенных Штатах.

В то же время у Уайлдера подписан контракт с телеканалом ShowTime, что ставило под угрозу проведение рематча с Фьюри. Ранее торги по бою между боксерами были перенесены.

Уайлдер и Фьюри дрались в начале декабря минувшего года. Их поединок, в ходе которого Фьюри был дважды отправлен в нокдаун, закончился ничьей по решению судей, что позволило Уайлдеру сохранить титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.