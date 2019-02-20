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Миллер рассказал, за счет чего он победит Джошуа

Миллер рассказал, за счет чего он победит Джошуа
12:24 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф sport.ua

Новости спорта: Американец уверен, что преимущество в габаритах над Джошуа сыграет ключевую роль.

Джаррелл Миллер ни капли не сомневается в своей победе над чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF и WBO Энтони Джошуа.

«Вы можете не сомневаться, что я доставлю Джошуа много проблем», — заявил Миллер Sky Sports.

«Я уверен, он знает, что его ждет. И не знаю, как долго он продержится. Гарантирую, что вы увидите, как Джошуа будет разбит, словно яйцо. Это 100%. Он не готов к моим размерам».

«Это будет сезон травли. Джошуа травят по делу. Таков боксерский бизнес, это жестокая игра, и в ней нет места скромности или чему-то милому. Тут важно тяжело работать и делать все возможное ради победы».

Джошуа и Миллер едва не подрались на дуэли взглядов

Миллер получит за бой с Джошуа 6,5 миллионов долларов.

Поединок между боксерами состоится 1 июня в Медисон Сквер Гарден.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Джаррелл Миллер.
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