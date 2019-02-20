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Кролла: Я заслужил бой с Ломаченко

Кролла: Я заслужил бой с Ломаченко
14:56 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Энтони Кролла уверен в своих силах и намерен победить Василия Ломаченко.

Британский легковес Энтони Кролла верит в свою победу над чемпионом мира WBA и WBO Василием Ломаченко, с которым он проведёт поединок 12 апреля.

"Я верю, что смогу снова выиграть титул чемпиона мира, и именно для этого я и бьюсь.

Официально. Ломаченко и Кролла проведут бой 12 апреля

Это самый большой бой, который можно было устроить для меня. Я его заслужил, я получил этот шанс не просто так. С тех пор как я потерял титул в поединке с Хорхе Линаресом, я вернулся и добыл три солидные победы.

Я не выиграл в лотерее, получив бой с Василием Ломаченко, поэтому жду встречи с нетерпением. С возрастом я стал больше любить тренировки. Никто не является непобедимым. Это доказал сам Ломаченко. Он потерпел первое поражение в карьере достаточно рано", — сказал Кролла Sky Sports.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Энтони Кролла.
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