Кролла: Я заслужил бой с Ломаченко

Новости спорта: Энтони Кролла уверен в своих силах и намерен победить Василия Ломаченко.

Британский легковес Энтони Кролла верит в свою победу над чемпионом мира WBA и WBO Василием Ломаченко, с которым он проведёт поединок 12 апреля.

"Я верю, что смогу снова выиграть титул чемпиона мира, и именно для этого я и бьюсь.

Это самый большой бой, который можно было устроить для меня. Я его заслужил, я получил этот шанс не просто так. С тех пор как я потерял титул в поединке с Хорхе Линаресом, я вернулся и добыл три солидные победы.

Я не выиграл в лотерее, получив бой с Василием Ломаченко, поэтому жду встречи с нетерпением. С возрастом я стал больше любить тренировки. Никто не является непобедимым. Это доказал сам Ломаченко. Он потерпел первое поражение в карьере достаточно рано", — сказал Кролла Sky Sports.