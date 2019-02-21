Промоутер Фьюри: Джошуа пройдется по Миллеру

Новости спорта: Фрэнк Уоррен считает, что Энтони Джошуа легко победит Джаррелла Миллера.

Сопромоутер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился мнением о поединке действующего чемпиона мира Энтони Джошуа и Джаррелла Миллера. Проведение этой встречи запланировано на 1 июня 2019 года.

"Этот бой станет лёгкой прогулкой для Энтони. Но в его команде приняли решение идти по такому пути. Что я об этом думаю? Тайсон Фьюри проводил спарринги с Миллером и рассказал, что Джаррелл падал на настил ринга семь раз. Думаю, это всё, что вам нужно знать об этом", — приводит слова Уоррена BoxingScene.

Напомним, что Энтони Джошуа в последний раз появлялся в ринге в сентябре 2018 года, когда победил Александра Поветкина. Что касается Джаррелла Миллера, то его предыдущее выступление датировано ноябрём 2018 года, тогда американец нокаутировал Богдана Дину.