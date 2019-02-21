Хирн о выходке Миллера: Это хорошо для боя

Новости спорта: Хирн прокомментировал выходку Миллера на дуэли взглядов с Джошуа.

Промоутер обладателя титулов IBF, IBO, WBO и WBA в суперяжелом весе Энтони Джошуа, Эдди Хирн, прокомментировал выходку американского боксера Джаррелла Миллера на дуэли взглядов в преддверии их чемпионского поединка. Напомним, Джаррелл толкнул британца, когда тот приблизился вплотную к оппоненту

"Я предполагал, что Миллер проявит себя таким образом. Могу лишь сказать, что его толчок был идеальным. Это был один из тех немногих случаев, когда я увидел, как Энтони разозлился. Просто невозможно оставаться спокойным, когда с тобой так разговаривает другой мужчина. Это хорошо для боя.

Может быть, Миллер думает, что ему нужно так забраться в голову Энтони. Похоже, это хорошая тактика", - цитирует Хирна Boxingnews24.

Напомним, поединок между боксерами пройдет 1 июня в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что американец заработает рекордный гонорарза бой с Джошуа.