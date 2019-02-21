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После Тайсона Фьюри Боб Арум хочет сотрудничать с Уайлдером

После Тайсона Фьюри Боб Арум хочет сотрудничать с Уайлдером
13:21 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф sport.ua

Новости спорта: Промоутер отправил американскому чемпиону заманчивое предложение.

Глава промоутерской компании «Top Rank» Боб Арум заявил, что они сделали «потрясающее предложение» чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе американцу Деонтею Уайлдеру.

Недавно британец Тайсон Фьюри начал сотрудничать с каналом ESPN и, соответственно, с компанией «TopRank». Именно представитель туманного Альбиона должен был стать соперником обладателя пояса по версии Всемирного боксёрского совета на бой 18-го мая. Команды были близки к достижению соглашения по организации матча-реванша, однако переговорный процесс приостановился после объявления о контракте между Тайсоном и партнёрами из Соединённых Штатов.

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Но достаточно удивило заявление Уайлдера о том, что на данный момент у него нет никаких контрактов с телеканалами, поэтому он готов рассмотреть предложение ESPN, только для этого им необходимо заплатить достаточно большую сумму. Боб Арум не мог остаться в стороне подобных слов, поэтому уже сейчас отправил представителям команды Деонтея предложение:

«Сам Уайлдер недавно сказал, что на данный момент он не связан контрактами с какими-то телеканалами и является свободным агентом. Сегодня я отправил Деонтею потрясающее предложение, которое также будет доставлено и его менеджеру Шелли Финкелю, а также советнику Элу Хэймону. Фанаты заслуживают того, чтобы видеть действительно интересные поединки и если промоутеры не могут договориться ради достижения этой цели, они должны быть опозорены», - сказал Арум.

Стоит отметить, что ранее Боб заявлял о готовности организовать реванш Фьюри-Уайлдер, но только в сентябре этого года. Соответственно, боксёрам необходимо будет провести по промежуточному поединку весной.

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