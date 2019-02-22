Джошуа даст бой Уайлдеру после боя с Миллером

Новости спорта: Эдди Хирн не оставляет надежд заполучить поединок с Деонтеем Уайлдером.

Промоутер обладателя титулов IBF, IBO, WBO и WBA в суперяжелом весе Энтони Джошуа, Эдди Хирн, рассказал, с кем его клиент должен провести бой после того, как сразится с американцем Джарреллом Миллером. Менеджер не не оставляет надежд заполучить поединок с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

"Наш план? Мы должны сначала пройти Миллера, а уже потом обсудить вариант объединительного боя с Уайлдером. Дело ведь не в Уайлдере, а в его поясе. Это именно тот титул, которого не хватает в коллекции Джошуа. Цель Энтони - войти в историю, объединив все пояса.

Так что я надеюсь, что Уайлдер теперь обдумает вариант боя за звание абсолютного чемпиона мира с Джошуа", - приводит слова Хирна Sky Sports.