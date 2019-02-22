Ломаченко готов спуститься в весе для боя с Дэвисом

Новости спорта: Василий Ломаченко прокомментировал свой возможный бой против Джервонты Дэвиса.

Чемпион мира по версии WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко заявил, что готов вернуться во второй полулёгкий вес ради встречи с чемпионом мира по версии WBA Super Джервонтой Дэвисом.

"После двух предыдущих поединков некоторые говорят, что Ломаченко начал сдавать позиции. Но послушайте, я перешёл уже в третью весовую категорию, и, кстати, в бою с Педрасой я не использовал правый боковой из-за плеча.

Что касается возможного поединка с Джервонтой Дэвисом, я рад подраться с любым, кто много говорит. Дэвис выступает во втором полулёгком весе. Однако если промоутеры смогут организовать наш бой, я могу спуститься на дивизион ниже ради этой встречи", — приводит слова Василия Ломаченко BoxingScene.