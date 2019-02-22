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Лебедев может сразиться за вакантный пояс WBA при переходе Усика в хэвивейт

Лебедев может сразиться за вакантный пояс WBA при переходе Усика в хэвивейт
12:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Российский боксёр первого тяжёлого веса Денис Лебедев (32-2, 23 КО) проведёт поединок с британцем Лоуренсом Околи (11-0, 8 КО).

Об этом сообщает RingPolska со ссылкой на источник из России.

Отмечается, что бой пройдёт в мае в Великобритании. На кону будет стоять пояс WBA, который станет вакантным после перехода действующего чемпиона Александра Усика в супертяжёлый вес.

WBA создала еще один чемпионский пояс

Ранее Лебедев уже был чемпионом WBA Super, однако в 2018 году ассоциация отобрала у него пояс, поставив его на кон во Всемирной суперсерии. Денис же стал «чемпионом в отпуске».

Следующий поединок Околи состоится 23 марта против Вади Камачо из Испании. Последний бой Лебедева состоялся в ноябре прошлого года — Денис единогласным решением судей одолел Майка Уилсона.

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Денис Лебедев, Бокс, WBA, Новости бокса, Александр Усик.
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