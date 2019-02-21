WBA создала еще один чемпионский пояс

Новости спорта: Ситуация с огромным количеством "чемпионов мира" по версии WBA, похоже, переходит все границы здравого смысла.

На пресс-конференции в Лондоне было объявлено, что в поединке британца Джо Джойса (7-0, 7 КО) с канадцем Бермейном Стиверном (25-3-1, 21 КО) будет стоять только что созданный "золотой" чемпионский титул WBA в супертяжелом весе.

Напомним, что поясом "суперчемпиона" мира WBA в супертяжелом весе владеет британец Энтони Джошуа (22-0, 21 КО), пояс "регулярного" чемпиона сейчас находится в руках немецкого боксера Мануэля Чарра (31-4, 17 КО), а пояс "временного" чемпиона принадлежит американцу Тревору Брайану (20-0, 14 КО).

Ранее Энтони Джошуа дал совет Александру Усику.