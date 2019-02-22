Ломаченко несколько раз попадал в ДТП

Новости спорта: Украинский боксер Василий Ломаченко не скрывает, что любит быстро поездить.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал о ДТП, в которых непосредственно сам принимал участие.

" Я Несколько раз попадал в аварию. Серьезных ДТП, слава Богу, не было, но были такие, что на грани, могло быть.

Один раз я улетел с дороги. После Олимпийских игр 2008 года мне общество «Колос» подарило Honda Acсord. Думаю, надо бы проехаться. У нас есть одна прямая длинная дорога и я педаль в пол, на всех парах… Я, почему-то, поздно затормозил, не рассчитал скорость, тормозной путь и улетел с дороги в бордюр, через бордюр.

Справа был газовый столб, слева знак, чуть левее - дерево. В общем, так получилось, что я попал в ворота, так сказать. Это меня первый раз так пронесло.

Потом у меня был Mitsubishi Evolution. У меня дома поворот есть затяжной в виде подковы, и я любил там боком заходить. С тренировки возвращался, а у меня была лысая резина, уже нужно было менять, но я вновь зашел боком. А когда выходил с поворота, то увидел велосипедиста и испугался, чтобы его не зацепить. Нажал тормоз и в этот момент меня начало крутить, выкинуло с дороги в пустырь", - рассказал Ломаченко Youtube-каналу LOMA Official TV.