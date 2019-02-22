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Усик в Одессе вышел на лед в форме детского хоккейного клуба: видео

Усик в Одессе вышел на лед в форме детского хоккейного клуба: видео
15:34 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Facebook

Новости спорта: Александр Усик во время презентации примерил новую форму детского хоккейного клуба из Одессы

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) поучаствовал в презентации хоккейной формы.

Усик посетил Одессу для открытия боксерского зала «Черномор», но помимо этого вышел на лед, надел свитер детского клуба «Одесса» и взял в руки клюшку:

Напомним, Усик готовится к смене дивизиона и набирает вес.

Ранее промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) и сопромоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) Эдди Хирн рассказал, когда может состояться бой между этими боксерами.

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Хоккей, Бокс, Александр Усик, Черномор.
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