Усик в Одессе вышел на лед в форме детского хоккейного клуба: видео

Новости спорта: Александр Усик во время презентации примерил новую форму детского хоккейного клуба из Одессы

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) поучаствовал в презентации хоккейной формы.

Усик посетил Одессу для открытия боксерского зала «Черномор», но помимо этого вышел на лед, надел свитер детского клуба «Одесса» и взял в руки клюшку:

Напомним, Усик готовится к смене дивизиона и набирает вес.

Ранее промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) и сопромоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) Эдди Хирн рассказал, когда может состояться бой между этими боксерами.