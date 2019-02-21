Усик - Джошуа: когда состоится бой

Новости спорта: Эдди Хирн назвал ориентировочную дату супер-боя Усик - Джошуа.

Промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) и сопромоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) Эдди Хирн рассказал, когда может состояться бой между этими боксерами.

"Усик будет боксировать в мае, предположительно против Поветкина. Потом он проведет еще один бой, после чего WBO, видимо, сделает его обязательным претендентом на бой с Энтони Джошуа. Я думаю, что этот бой состоится весной 2020 года", - сказал Эдди Хирн.

Ранее Энтони Джошуа дал совет Александру Усику.