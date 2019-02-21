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Усик - Джошуа: когда состоится бой

Усик - Джошуа: когда состоится бой
15:51 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Эдди Хирн назвал ориентировочную дату супер-боя Усик - Джошуа.

Промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) и сопромоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) Эдди Хирн рассказал, когда может состояться бой между этими боксерами.

"Усик будет боксировать в мае, предположительно против Поветкина. Потом он проведет еще один бой, после чего WBO, видимо, сделает его обязательным претендентом на бой с Энтони Джошуа. Я думаю, что этот бой состоится весной 2020 года", - сказал Эдди Хирн.

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Ранее Энтони Джошуа дал совет Александру Усику.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик, Эдди Хирн.
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