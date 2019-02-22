Энтони Кролла о Ломаченко: Непобедимых не существует

Новости спорта: Британский боксер Энтони Кролла хочет побить украинца Ломаченко и войти в историю.

Британский боксер Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО) в интервью BBC рассказал, что придает ему дополнительную мотивацию в подготовке к бою с чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).

«Бой с Ломаченко — это мой шанс шокировать мир. Это шанс на то, что меня запомнят британские фаны, шанс войти в историю. Это уже дает мне огромную мотивацию. Но еще больше добавляет мне огня то, что я являюсь огромным андердогом. В соцсетях есть куча интернет-воинов, куча троллей. Задевают ли их слова меня? Нет. Я с нетерпением жду возможности доказать, что они неправы. Непобедимых не существует», — сказал Энтони Кролла.

Бой Ломаченко — Кролла состоится 12-го апреля в Лос-Анджелесе.