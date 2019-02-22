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Кличко объяснил назначение тренером Бэнкса после смерти Стюарда

Кличко объяснил назначение тренером Бэнкса после смерти Стюарда
19:05 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Сайт Кличко

Новости спорта: Владимир Кличко рассказал, почему после смерти Эмануэля Стюарда выбрал тренером спарринг-партнера.

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал о том, как он принимал решение о назначении Джонатана Бэнкса тренером после смерти Эмануэля Стюарда. До 2012 года Бэнкс был лишь спарринг-партнером украинца:

«У каждого что-то хорошо получается. Изучи это, используй и не «убивай» сразу», – это мое убеждение. С годами я кое-что понял о природе человека. В конце концов, это моя профессия: как можно лучше загодя изучить соперника, чтобы оценить его в ринге и действовать соответствующим образом.

К слову, именно таким образом я сделал из бывшего спарринг-партнера своего тренера. Мой бывший наставник внезапно умер, и мне срочно был нужен его преемник. Меня ждал бой.

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Джонатана Бэнкса я знал уже много лет. Мы часто тренировались вместе, я видел его выдающиеся спортивные и аналитические способности. Кое-кто пытался отговорить меня приглашать Джонатана, но я не дал сбить себя с толку. Мы стали командой на много лет».

Напомним, ранее президент IBO выразил гордость за то, что титулом организации владел Владимир Кличко.

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Владимир Кличко, Бокс, Джонатан Бэнкс.
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