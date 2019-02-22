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Джошуа заявил, что Миллер "несет хрень" о других боксерах

Джошуа заявил, что Миллер "несет хрень" о других боксерах
21:00 Пт, 22 Февраль 2019 Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: В преддверие боя Энтони Джошуа и Джарелла Миллера британский боксер "проехался" по своему американскому оппоненту.

Чемпион мира в супертяжелом весе WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) отметил болтливость своего противника Джарелла Миллера (23-0-1, 20 КО) на пресс-конференции в рамках промотура к бою, который пройдет 1 июня в Нью-Йорке. Ранее боксеры уже провели первую совместную пресс-конференцию, которая чуть было не закончилась дракой. Британского боксера цитирует BoxingScene.

«Эти ребята много получают за такие бои, так что это всегда будет заманивать их на поединок, что им позволит увеличить платформу. Но 2 июня он ничего не сможет сделать, поэтому неважно, насколько сильно он хотел драться со мной. Если вы попытаетесь залезть поглубже, то поймете, что он просто негативный человек, который не умеет себя вести и постоянно несет хрень о ком-либо или о чем-либо. Поэтому если вы вдруг о чем-то спросите Джаррелла, то, скорее всего, он ляпнет какое-нибудь дерьмо. Ведь так и есть, верно?.

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Что касается нашего боя, то я считаю, он будет произносить то, что необходимо, поскольку так сейчас многие делают. Когда увидите Джаррелла, то задайте ему вопрос по поводу Диллиана, Уайлдера, Ортиса или Бризила и услышите то же самое, ведь он никогда не скажет ничего хорошего о других боксерах. Так что если вы разрежете его пополам, то увидите, что это просто запущенная болезнь. В нем нет ничего позитивного».

Отметим, что также стал известен гонорар Миллера за поединок против Джошуа.

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IBF, Бокс, WBO, IBO, WBA, Джошуа, Джарелл Миллер.
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