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Сауль Альварес рассказал о своих планах

Сауль Альварес рассказал о своих планах
10:38 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Первый шаг к объединению всех поясов Канело собирается сделать 4 мая.

Чемпион мира по версиям WBC и WBA Super в среднем весе Сауль Альварес заявил, что хочет уже в этом году стать абсолютным чемпионом мира.

Первый шаг к объединению всех титулов Канело намерен сделать 4-го мая в Лас-Вегасе, победив чемпиона мира по версии IBF Дэниела Джейкобса.

"Это наш план на этот год. Если 4-го мая все пройдет как надо, то мы будем пытаться забрать титулы всех четырех организаций. Все может измениться, но мы уже на пути к этому. Сперва подеремся с Джейкобсом, а потом вернемся в сентябре», - заявил Альварес.

После этого Альварес готов подняться в полутяжелый вес для встречи с Сергеем Ковалевым.

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"Мы не исключаем возможность перехода в полутяжелый вес. Сейчас мы думаем о насущном, но вероятность есть. Это стало бы огромным вызовом, которые я так люблю. Я наблюдаю за Сергеем Ковалевым еще с тех пор, как мне было 20 лет. Почему бы нам не сразиться? Мы можем устроить бой друг с другом, мне нравится эта идея", - сказал Сауль.

Добавим, что чемпионом мира по версии WBO в среднем весе является Деметриус Андраде.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса.
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